Vláda potrestala viac ako milión detí

Čím sa previnili deti rodičov, ktorí sa o ne riadne starajú, majú aj niekoľko robôt a urobia aj nemožné, aby svojim deťom zabezpečili lepšiu budúcnosť?

Vláda bábkového premiéra Eduarda Hegera dnes doslova napľula do očí viac ako miliónu detí. Viac ako miliónu detí, ktorým zakázala chodiť do škôl a škôlok, viac, ako miliónu detí, ktorým zakázala športovať, chodiť na krúžky, na hudobnú. Vláda dnes napľula do očí viac ako miliónu detí, ktorých rodičia majú to šťastie, že nie sú v hmotnej núdzi, majú to šťastie, že môžu mať dve tri roboty, aby domov priniesli nejaké to euro navyše,

Vážená vláda a koaliční lídri, všetci rozumieme tomu, že Boris Kollár naozaj nepotrebuje 300 eur na každé zo svojich detí. Ale nie každý zarába 5000 eur ako Boris Kollár, nie každý vlastní FUN Rádio a nie každému podnikateľov štát posiela státisíce eur, aby si u neho objednal nejaké služby.

Drvivá väčšina ľudí žije normálne. Chodí do práce, ak o ňu cez pandémiu neprišla, ráno nosí deti do škôl a škôlok, potom sa z práce ponáhľa ich vyzdvihnúť a popoludní sa svojim deťom venuje. Toto je normálny život. A všetci my, normálni ľudia, by sme tých 300 eur na dieťa privítali. Nie preto, aby sme si mohli kúpiť nový televízor, ale preto, že návrh strany HLAS - sociálna demokracia mal aspoň sčasti vykompenzovať náklady rodín s deťmi počas pandémie.

Spomeňme si na to, ako moji poslaneckí kolegovia na jeseň navrhovali, aby pandemická OČR bola vo výške čistej mzdy, keďže s malými deťmi musel jeden z rodičov zostávať doma a rodina prichádzala o peniaze. Ako sa zachovala koalícia? Tak, že na jeseň tento návrh zhodila zo stola a prijala ho len na apríl. A potom ho opäť zrušila... A pritom zvýšenie pandemickej OCŘ navrhovali aj odborníci, lebo mnohí ľudia boli donútení chodiť do práce aj chorí, lebo výpadok príjmu by pre nich znamenal existenčný problém.

Tých 300 eur pre každé dieťa navrhovala strana HLAS-SD preto, lebo počas roka, čo deti boli doma, domácnosti museli viac kúriť. Tie rodiny, ktoré majú viac detí, týmto deťom museli zabezpečiť počítač, tablet, alebo inú elektroniku, aby sa mohli zapojiť do online vyučovacieho procesu. Deti nemohli obedovať v školských jedálňach bezplatne, rodičia museli variť, kupovať suroviny, míňať energie a o svoje deti sa postarať.

A dnes naša fantastická vláda rozhodla, že všetkých týchto zodpovedných rodičov potrestá, lebo to nepotrebujú. A namiesto 1 100 000 deťom dá kompenzačný príspevok len 49 000 deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.

Súhlasím, že rodičia týchto detí to potrebujú najviac. Ale pýtam sa, prečo vláda vytrestala práve tých rodičov, ktorí pre svoje deti urobia všetko a vedia nejaké to euro zarobiť? Koľko rodičov z tých 49 000, ktoré nový vládny príspevok dostanú, urobí všetko preto, aby mali prácu, koľko z tých rodičov radšej pôjde po nociach vykladať vagóny, aby svojmu dieťaťu mohlo kúpiť aspoň počítač z druhej ruky? Polovica? Menej?

Spomeňme si na výsledok volieb. Viete, v ktorých obciach získalo OĽANO percentutálne najviac hlasov? Pavlovce nad Uhom, okrsok 1., Richnava, okrsok 2., Smižany, okrsok 3. - tu malo viac ako 80 percent hlasov.... A svojim voličom sa predsa treba odmeniť...

P.S.: Páni koaliční papaláši, keď dnes sadnete do vládnych bavorákov a poviete si, ako ste s ľuďmi, ktorí vychovávajú deti, aby vám mal kto zarábať na dôchodky, vypiekli...