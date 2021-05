Vláda trestá deti, ktorých rodičia pracujú

Deti sú bezbranné tvory, ktoré nemôžu za to, do akej rodiny sa narodili a v akej žijú. Nevedia ovplyvniť, či ich mama alebo otec každý mesiac čakajú na sociálnu dávku, alebo makajú vo fabrike, alebo podnikajú.

Deti dokonca nevedia ovplyvniť ani to, či im rodičia dokážu vytvoriť podmienky na kvalitné vzdelávanie, aby sa v dospelosti vedeli o seba postarať...

A vláda vytrestala viac ako milión detí za to, že ich rodičia robia všetko preto, aby ich deti mali budúcnosť krajšiu. Vytrestala ich za to, že rodičia pracujú.

Keď Peter Pellegrini navrhol, aby každé dieťa dostalo sumu 300 eur ako kompenzáciu nákladov za pandémiu, keď deti takmer rok nemohli vďaka zlým rozhodnutiam vlády chodiť do školy, keď ich rodičia museli byť s nimi doma, variť im, míňať viac energií na varenie, kúrenie, kúpiť väčšie paušály na dáta, alebo im kúpiť notebooku, tablety, či iné zariadenia, aby sa so svojimi spolužiakmi a učiteľmi mohli spojiť aspoň na diaľku. Poslanci vládnej koalície to nepochopili. Povedali si, že načo by dávali všetkým deťom tento príspevok, keď ich deti to nepotrebujú. Stačí, ak ho dajú tým najchudobnejším, deťom, ktoré sú v hmotnej núdzi.

Neuvedomili si však jednu vec – dieťa za svojich rodičov nemôže a vytrestali možno státisíce detí, a ich rodičov, ktorí pracujú, aby svojim deťom zabezpečili lepšiu budúcnosť. Pretože príspevok 333, ktorý dá vláda 49 000 deťom, dostanú len deti tých rodičov, ktorí nepracujú. Hranica hmotnej núdze je totiž ďaleko pod hranicou aj najnižšej minimálnej mzdy, takže ak aspoň jeden rodič dieťaťa pracuje, hoci len za minimálnu mzdu, neexistuje, aby bola rodina v hmotnej núdzi.

A tu sa vládna adresnosť opatrenia končí. Vláda neskúma, prečo rodič nepracuje. Ak nemôže, lebo sa stará o choré dieťa, alebo príbuzného, ale je sám chorý a pracovať nemôže, príspevok by mal dostať. Pre takéhoto rodiča je tých 333 eur na dieťa ako výhra v lotérií. Sú však aj rodičia detí, ktorí nepracujú, lebo sa im nechce, lebo nemusia, lebo majú čierne príjmy na ruku z fušiek a papierovo sú v hmotnej núdzi. Spoznáte ich podľa toho, že majú kvalitné mobily, auto alebo iné vymoženosti, ktoré sú pre väčšinu ľudí štandardom, ale žiaľ, ľudia žijúci v hmotnej núdzi, si ich nemôžu dovoliť.

Hoci parlament návrh poslancov HLAS-SD nepodporil, vláda si tento návrh môže v modifikovanej podobe prevziať a predložiť ho ako vlastný. Peniaze na to sú a rodiny s deťmi si kompenzáciu za pandemický rok zaslúžia. A ak poslanci nechcú, aby tento príspevok dostali aj deti naozaj bohatých rodičov, nech si koalícia stanoví hranicu, kde končí priemerná rodina a začína bohatá.