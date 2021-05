Ako nás vláda uväznila vo vlastnej krajine

Hoci obyvatelia všetkých ostatných stredoeurópskych krajín môžu cestovať, Slováci ostali vďaka svojej vláde uväznení vo vlastnej krajine

Babráci, amatéri, ktorí nevedia myslieť ani jeden krok dopredu. To sú naši vládni predstavitelia. Slovensko už pol roka očkuje, viac ako trištvrte roka testuje a za ten čas nie je schopné dať ľuďom jednotné potvrdenia o očkovaní, testovaní, či prekonaní koronavírusu. Európske pravidlá sú jasné – cestovať môžu zaočkovaní, tí, ktorí sú v lehote do 180 dní po prekonaní choroby a testovaní. Ale do Rakúska, ktoré už v stredu otvára svoje hranice aj pre turistov, sa nedostaneme, pretože vláda nám nie je schopná vydať potvrdenie o tom, že tam ísť môžeme. Hoci Národné centrum zdravotníckych informácií všetky údaje má, hoci máme štátnu IT firmu, ktorá nemá čo robiť, lebo je to úplne zbytočný žrút peňazí...

Maďarský očkovací preukaz

Vážený pán minister zdravotníctva, v úrade ste už druhý mesiac a jednotné certifikáty o očkovaní nie sú novinka. Hovorí sa o nich už niekoľko týždňov, Česi ich majú, Maďari tiež a ďalšie krajiny tiež. Včera som zachytil v správach, že v najbližších dňoch náš certifikát predstavíte. Ale my, občania SR ho potrebujeme hneď.

Preto kým sa spolu s ostatnými rezortami rozkývate, zaveďte jedno tlačivo v slovenčine, angličtine, možno aj nemčine a maďarčine, kde ako štát potvrdíte základné dáta a ktoré oznámite okolitým krajinám. Pokojne dočasne, kým na to neurobíte nejaký poriadny systém. A zaveste na stránku formulár, kde občan o také potvrdenie požiada, váš úradník overí v databáze NCZI, či ho môže vydať a občanovi ho pošle mailom. Občan si ho vytlačí a môže cestovať.

Je to jednoduché, stačí vydať jeden pokyn.

A ešte výzva pre ľudí – ak ste zaočkovaní, testovaní, alebo po prekonaní covidu a chcete testovať, napíšte to ministrovi zdravotníctva. Keď ho zaplatia stovky až tisíce mailov nespokojných občanov, ktorých vláda v strede Európy šikanuje a nútene zatvára doma, možno pochopí, že byť ministrom nie je len o vyvážaní sa v bavoráku, ale že výsledky neschopnosti tejto vlády ovplyvňujú životy miliónov ľudí.