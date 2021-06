Dve zbytočné Remišovej aplikácie za takmer 300 000 eur

Obe aplikácie majú spoločného menovateľa. Vyrobila ich štátna IT firma Slovensko IT, ani jednu z nich reálne nepotrebujeme a vznikli len preto, aby pani vicepremiérka mohla poslať peniaze daňových poplatníkov do Košíc.

Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Inak sa nedá nazvať konanie čoskoro bývalej líderky strany Za ľudí Veroniky Remišovej. Obe aplikácie majú spoločného menovateľa. Vyrobila ich štátna IT firma Slovensko IT, ani jednu z nich reálne nepotrebujeme a vznikli len preto, aby pani vicepremiérka, dúfam, že čoskoro tiež už bývalá, mohla poslať peniaze daňových poplatníkov rovnako zbytočnej štátnej IT firme.

Už na jeseň na straníckej facebookovej stránke oznámila pani Remišová, že aplikácia E-Rúško je hotová. A že ju vyrobila štátna firma. Objednávka znie na 144 736 eur. Bez verejného obstarávania, ako in house zakázaka. Ale najmä zbytočná. Ešte pred koncom roka ústredný krízový štáb povedal, v čase narastajúcej druhej vlny, že táto aplikácia je zbytočná a pokiaľ ju nebude mať nainštalovanú drvivá väčšina obyvateľov. Aplikácia je vyrobená, objednaná a možno zaplatená a leží v šuflíku.

Preto sa pýtam, pani Remišová, aké využitie má táto aplikácia? Kto bude znášať hmotnú zodpovednosť za vyhodených 144 736 eur? Neodpoviete mi, lebo odpoveď nemáte. Netušíte, ako vždy. A nepriznáte, že ste občanov Slovenska okradli o tieto peniaze, ktoré ste potrebovali nasmerovať do zbytočnej štátnej IT firmy.

V piatok mala pani vicepremiérka ďalšiu bombastickú tlačovku, kde ohlásila aplikáciu Green Pass, ktorú vyžaduje a odporúča Európska komisia, aby občania mohli voľne cestovať medzi členskými krajinami.

Ale to, čo vyrobila na pokyn Remišovej štátna IT firma, je hanba. A zas, za 150 000 eur, ako na tlačovke povedal šéf štátnej IT firmy Pavol Miroššay. Aplikácia je totiž len akási elektronická peňaženka alebo úložisko QR kódov, ktoré máte ukázať na hraniciach, neoveruje v reálnom čase údaje v databáze Národného centra zdravotníckych informácií a je úplne zbytočná. Na to, aby ste pri prechode hraníc mohli z mobilu ukázať QR kód, vám totiž stačí obyčajná galéria, ktorú má každý mobil, alebo papier, na ktorom máte QR kód vytlačený.

A aby toho nebolo málo, spolu s touto appkou vyrobili aj druhú aplikáciu, ktorá bude vedieť tieto QR kódy čítať. Už vidím rakúskeho policajta, ako si inštaluje slovenskú štátnu aplikáciu a overuje si, či má dotyčný platný očkovací certifikát.

Obe tieto aplikácie stáli takmer 300 000 eur. Sumu, za ktorú sa dá postaviť materská škola s o šiestimi plne vybavenými triedami a 120 deťmi. Alebo suma, za ktorú vieme nakúpiť 150 000 vakcín Astra Zeneca a zaočkovať nimi 75 000 ľudí. Alebo suma, ktorá postačí na ročný plat pre cca 15 zdravotných sestier.

Ale to by sme museli mať ministerku informatizácie, ktorá aspoň tuší, ako sa mobilné aplikácie vyrábajú, čo ich výroba stojí a obnáša a čo ľudia naozaj potrebujú.

Pani Remišová, ste hanbou nielen vlastnej strany, ale celého Slovenska.