J. Bittó Cigániková dostala zadanie klamať

Pani poslankyňu Janku Bittó Cigánikovú som do včerajšieho dňa považoval za jednu z mála rozmýšľajúcich podporovateľov vládnej koalície. Vie byť tvrdá, uštipačná, ale vždy mi prišla férová. Včera ma však sklamala.

Urobila si tlačovku o tom, ako predstavitelia Hlasu 22 krát klamali, keď informovali o tajnom zozname ministerstva zdravotníctva, ktoré chce 22 nemocníc v regiónoch pretransformovať na doliečovacie a rehabilitačné ústavy, čiže ako plnohodnoné nemocnice ich chce zrušiť.

Urobila si dokonca aj infografiku, takže poďme pekne bod po bode...

Zoznam údajných klamstiev podľa J. B. Cigánikovej (Facebook J.B.Cigánikovej)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Ide o likvidáciu nemocníc, táto vláda chce zrušiť 22 nemocníc

22 nemocníc, ktoré doteraz mali chirurgické, interné, gynekologické a iné oddelenia už tieto oddelenia mať nebudú. Možno im zostane jednodňová chirurgia, ale slepé črevo vám v nich už nezoperujú.

Z 22 nemocníc sa majú stať nemocnice komunitárneho typu, ktoré budú mať len jeden jediný povinný program – Rehabilitáciu a následnú zdravotnú starostlivosť.

programy, ktoré MZ SR navrhuje pre jednotlivé typy nemocníc (MZ SR)

Pôjde o tieto nemocnice – obrázok pochádza priamo z interného materiálu ministerstva zdravotníctva, o ktorom pani Cigániková na tlačovke tvrdila, že “ministerstvo ho nezverejnilo, lebo nie sú ukončené rokovania.”

Zoznam nemocníc, ktoré sa majú byť pretransformované. (MZ SR)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Táto vláda ide zrušiť 38 percent akútnych lôžok, 10 700 lôžok v regiónoch, len v regiónoch, len v malých nemocniciach

Pozrime sa opäť do prezentácie ministerstva zdravotníctva. Tá hovorí, že do roku 2030 bude potreba akútnej nemocničnej starostlivosti nižšia o 38 percent. A Čo sa počtu lôžok týka, dnes ich máme 28 262, ale v roku 2030 je prognóza 17 533, teda rozdiel je 10 729 lôžok. A tieto lôžka chcú zrušiť. A kde budú tie lôžka? Drvivá väčšina z nich bude v malých regionálnych, po novom v komunitárnych nemocniciach... Ak totiž z nich chcú pacientov presúvať do veľkých nemocníc, tam lôžka rušiť nemôžu, skôr budú potrebovať ďalšie. To hovorí zdravý sedliacky rozum...

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Plán obnovy neráta s pomocou pre neštátne nemocnice

Plán obnovy počíta výstavbou piatich štátnych nemocníc, s centrálnym riadením 19 najväčších nemocníc – nepíše sa akých, ale nepredpokladám, že neštátnych, lebo tie štát riadiť nemôže... Pani Cigániková, povedzte, ako konkrétne ide plán obnovy pomáhať neštátnym nemocniciam, koľko investičných peňazí do nich prinesie? Ja vám odpoviem – ani euro!

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Plán obnovy nepočíta ani s pomocou ambulantnému sektoru

Ako inak by ste pomenovali fakt, že viac ako šesťmiliardový plán obnovy dá veľkoryso 11 miliónov eur na podporu otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach? To je 0,0017 percenta z celého balíka, teda iba každé 588. euro. Inú pomoc, ako zafinancovanie reformy ambulantného sektora, som v Pláne obnovy nenašiel.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Ak sa stane nejaký úraz, odteraz sa budú presúvať do iných nemocníc

Tu poviem konkrétny príklad. Lyžujete v Jasnej a zrazu spadnete. Máte viacnásobnú otvorenú zlomeninu. Nie, neodvezú vás na jednodňovú chirurgiu do Liptovského Mikuláša, ale vrtuľník Vás povezie rovno do Popradu, Ružomberka alebo do Martina. Dnes by Vás kvalitne zoperovali priamo v L. Mikuláši. Je to tak, pani predsedníčka Cigániková? Alebo vás budú operovať na rehabilitačnom oddelení?

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Má sa zmeniť 22 nemocníc

Tu odkážem na tretí obrázok. Z 22 nemocníc sa má stať 22 doliečovacích ústavov. Tak aké klamstvo, pani predsedníčka?

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Hrozí nám zrušenie 30 pôrodníc, pretože nedosahujú 800 – 1000 pôrodov

Materiál ministerstva zdravotníctva hovorí toto: ak existujúca nemocnica neplní podmienky, bude umožnená postupná výmena v sieti. Znamená to, že zo siete zdravotnícky zariadení vypadne a pôrodnica nebude existovať.

A aj tie podmienky sú v materiáli presne zadefinované:

Kritériá výkonov pre zachovanie nemocníc (MZ SR)

Len chcem pripomenúť, že keď stratifikáciu navrhovala ministerka Andrea Kalavská, jej materiál hovoril o 650 pôrodoch ročne, aktuálny materiál ministerstva hovorí o 800 – 1000 pôrodoch ročne.

Na druhej strane, chlapsky musím uznať aj chybu, nepôjde o zrušenie 30 pôrodníc, pretože pôrodnice v Bánovciach nad Bebravou, v Levoči, Malackách, Šahách, Zlatých Moravciach, Veľkom Krtíši, Vysokých Tatrách a vo Svidníku sú už zrušené. Podľa materiálu MZ SR by mali byť zrušené všetky pôrodnice v nemocniciach, ktoré sa majú transformovať na komunitárne, pretože podľa obrázka 2 pôrodnicu nemajú ani ako nepovinný program, plus všetky, ktoré nedosahujú 800 pôrodov. Takže Slovensko by podľa tohto materiálu malo prísť o tieto pôrodnice:

Zoznam pôrodníc s ročným počtom pôrodov, ktoré nevyhovujú pripravovanej reforme nemocníc

Logicky však o pôrodnicu príde napríklad aj Rimavská Sobota, ktorá sa stane komunitárnou nemocnicou, hoci má ročne až 1200 pôrodov, ale komunitárna nemocnica predsa pôrodnicu mať nemôže.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Ostatné krajiny majú viac hospitalizácií

Pani poslankyňa, keď vychádzame z materiálu ministerstva zdravotníctva, Slovensko má ročne na 1000 obyvateľov v priemere 191 hospitalizácií, Maďarsko 193, Česko 196, Rakúsko 247 a Nemecko až 255. Aké klamstvo? Klame ministerstvo? Má zlé údaje? Alebo vám len nejde matematika?

Priemerný počet hospitalizácií (MZ SR)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Máme vraj nadpriemerný počet akútnych lôžok

Máme, tvrdí to ministerstvo zdravotníctva. Ale podľa Vás, pani Cigániková, je to naše klamstvo.

Priemerný počet akútnych lôžok (MZ SR)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Ide o rušenie lôžok, kde ležali covidoví pacienti. Išlo o akútne lôžka

Pani Cigániková na tlačovke povedala, že covidové lôžka nemali kvalitu a plynové rozvody. Pani Cigániková asi myslela kyslíkové rozvody. A možno myslela kyslíkové rozvody v nemocnici v Ružomberku, kde bol riaditeľom súčasný minister zdravotníctva Lengvarský. Ten s ministrom Naďom slávnostne otváral nový covidový pavilón, v ktorom ale zabudli nainštalovať rozvody kyslíka.

Nepamätáte? Môžeme si to pripomenúť...

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Minister Lengvarský je len reproduktor, reformu pripravili Krajčího ľudia na základe dát pred pandémiou.

Nie je štátna tajomníčka Jana Ježíková, alebo generálny riaditeľ sekcie reformnej politiky na ministerstve zdravotníctva Oskar Dvořák Krajčího človek? Na ministerstvo prišli za Krajčího, obhajovali Krajčího, ale vy, pani Cigániková tvrdíte, že takto zlú reformu pripravila pani Kalavská a pán Pellegrini. To snáď nemyslíte vážne? A keď už chcete hádzať špinu na pána Pellegriniho, aspoň sa dohodnite, čo tvrdíte vo vlastnom tábore, pretože pani Ježíková, štátna tajomníčka MZ SR povedala, že „oproti pôvodnej stratifikácii sa vytvorila úplne nová analýza, ktorá sa od pôvodne plánovanej stratifikácie líši.“

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Pandémia ukázala, že lôžok je málo, aby sme mohli zvládnuť takýto nápor.

Keby pani Bittó Cigániková rozumela zdravotníctvu, vedela by, že intenzivistické lôžka sú lôžka akútne. A tých sme mali naozaj málo.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Reforma bola urobená bez toho, aby bola konzultovaná

Sama pani predsedníčka povedala, že bola konzultovaná málo a diskusia prebieha teraz. A keby pani Cigániková hovorila pravdu, povedala by, že zriaďovatelia a riaditelia nemocníc netušili, že ich nemocnice sa idú transformovať na tzv. komunitárne, teda doliečovacie ústavy. Svedčí o tom aj status jednej z pôvodných štyroch členiek OĽANO Eriky Jurinovej, ktorá sa o reforme dozvedela z tlačovky Richarda Rašiho.

Status Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (OĽANO) (Facebook E. Jurinovej)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Reformu nám neprikázal Brusel

Pani Bittó Cigániková, ukážte verejnosti jeden dokument, kde nám Európska komisia podmieňuje vyplatenie peňazí z plánu obnovy tým, že zrušíme 38 percent lôžok v nemocniciach. Taký dokument neexistuje. Sám premiér Heger podmienil čerpanie peňazí z plánu obnovy reformou, ktorá zlikviduje nemocnice v regiónoch. Je to fakt. A ešte jednu vec vám poviem. Ak by bol premiérom Peter Pellegrini a Brusel by od nás chcel, aby sme si zlikvidovali 22 nemocníc, nikdy, naozaj nikdy by to nepripustil. Bojoval by za Slovensko a ľudí, ktorí v regiónoch žijú. Taká je pravda.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Vykašľali sme sa na ambulancie, nedali sme ani euro na ambulantnú sféru.

Aj tento výrok je pravdivý. Jedine, že by si pani Cigániková predstavovala pod reformou ambulantnej sféry dotácie na vznik nových ambulancií v regiónoch, kde sa to lekárom ekonomicky neoplatí. To ale nie je reforma, to je povinnosť štátu, aby nediskriminoval ľudí, ktorí nežijú vo veľkých mestách.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Liptov je druhý najnavštevovanejší región Slovenska, je tu lyžiarske stredisko, nebudú mať kde riešiť akútne prípady.

Pani Cigániková tvrdí, že reforma sa týka hlavne plánovanej zdravotnej starostlivosti a urgentná starostlivosť nebude ovplyvnená. Toto presne povedala na tlačovke. Skúste si zrolovať vyššie, pozrieť si obrázok 2 a skúste na ňom nájsť chirurgické alebo traumatologické oddelenie v komunitárnej nemocnici. Jedine, ako nepovinný program. A ukážte mi zdravotnú poisťovňu, ktorá nepovinný program zazmluvní...

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Vymenúvanie doterajších investícií

Nerozumiem, v čom mal Richard Raši klamať, keď sa spýtal ministra zdravotníctva, koľko peňazí bolo preinvestovaných do nemocníc, ktoré chce ministerstvo transformovať, čiže de facto rušiť. Každopádne, pani Cigániková potvrdila, že zoznam nebol zverejnený, hoci sa týka státisícov ľudí a vláda, ktorú pani Cigániková podporuje, má vo svojom vládnom programe slovo transparentnosť až 86 krát.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Nesúhlasíme s reformou, ale sme za to, aby sa optimalizovala cesta pacienta.

V tomto prípade si už pani predsedníčka mýli pojmy s dojmami, pretože s takto navrhnutou reformou nesúhlasí okrem ministra, nej, a ľudí, ktorí ju pripravovali, skoro nikto. Ani ich vlastná županka Jurinová.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Reforma ministerky Kalavskej bola o analýze dát prvé dva roky. Musí ísť spolu s reformou ambulantnej sféry.

Keby si pani Cigániková aspoň prečítala návrh Lengvarského reformy, zistila by, že Krajčího úradníci urobili stanovenie potreby lôžok za 4 mesiace – od decembra 2020 do konca minulého roku. A to v čase, keď sme tu mali najsilnejšiu druhú vlnu pandémie, nemocnici nerobili plánované výkony a všetci sa venovali naplno zachraňovaniu životov pacientov s Covidom.

Harmonogram Optimalizácie siete nemocníc (MZ SR)

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Zápisy z MZ vychádzajú z iných dát, filozofia je tá istá, jadro je úplne iné.

Opäť zopakujem, sama pani Ježíková povedala, že „oproti pôvodnej stratifikácii sa vytvorila úplne nová analýza, ktorá sa od pôvodne plánovanej stratifikácie líši.“ A ak ministerstvo zbieralo dáta počas pandémie od októbra minulého roku do januára 2021, tieto dáta nemôžu byť relevantné. Pandémia totiž vyvolala extrémny nápor na jednu časť nášho zdravotníctva – intenzivistov, pľúciarov... ale iné odbory výrazne odľahčila.

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Keď máte akútny žlčník, slepák, mozgovú príhodu, chcete byť čo najskôr liečená.

Pani Cigániková tvrdí, že urgentná starostlivosť bude ešte prístupnejšia, ako bola doteraz a reforma sa týka najmä plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ale ako vám môžu zoperovať žlčník alebo slepé črevo v nemocnici, kde zanikne chirurgické oddelenie? A takéto zákroky jednodňová chirurgia nerobí, tam sa vyberajú znamienka...

VRAJ NAŠE KLAMSTVO: Budete čakať s pôrodom dve hodiny

Pani Cigániková tvrdí, že dostupnosť pôrodnice bola v reforme stanovená na 30 minút. V reforme sa píše do 45 minút pre všetkých, ale 1,5 percenta obyvateľov bude mať dostupnosť nad 45 minút. 1,5% obyvateľov Slovenska, to je viac ako 80 000 ľudí.

Plánovaná časová dostupnosť zdravotníckej starostlivosti (MZ SR)

ZÁVER:

V tejto analýze som sa snažil vyvrátiť všetky klamstvá o údajných klamstvách, o ktorých pani predsedníčka zdravotníckeho výboru hovorila. Z 22 podľa nej klamstiev zostala jedna nepresnosť. A na záver ešte jedna poznámka. Stranícky šéf pani Cigánikovej Richard Sulík pozerá viac na excelovské tabuľky, ako na ľudí. Po víkendovom kongrese strany, ktorá má 240 členov, dostala zrejme pokyn kašľať na ľudí aj pani Cigániková. Včerajšou tlačovkou to dokázala. Richard Raši na svojej tlačovej konferencií upozornil na vážny problém – na to, že vláda chce de facto zrušiť 22 nemocníc. Materiál, ktorý sa unikol z ministerstva zdravotníctva, nemusí byť finálny. Ako opozičný poslanec ho však pán Raši nemôže zastaviť, takú silu on ani žiadny opozičný poslanec nemá. Cieľom tlačovky bolo otvoriť o ňom verejnú diskusiu. A to sa podarilo. Myslime na to, že ministerstvo zdravotníctva má v pláne zrušiť takmer 11 000 lôžok, na ktorých teraz ležia pacienti, ktorí to potrebujú.